Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung (ab Freitag, 13.12. 12:00 Uhr bis Sonntag, 15.12.20.24 13:00 Uhr)

Landkreis Harburg (ots)

Einbrüche in Jesteburg

Jesteburg. Am Freitag, den 13.12.2024, in der Zeit zwischen 16:55 und 17:15 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Einfamilienhaus im Schierhorner Weg. Die Täter wurden vermutlich gestört und flüchteten unerkannt. Kurze Zeit später gegen 18:40 Uhr wurde ein vollendeter Einbruch in der Straße Ilksbergring bekannt. Hier konnten die unbekannten Täter ebenfalls ein Fenster eines Einfamilienhauses aufhebeln. Das Haus wurde durchsucht und die Täterschaft entkam unerkannt.

Einbruch durch Kameratechnik beobachtet

Drestedt. Der ortsabwesende Bewohner eines Einfamilienhauses konnte über sein Kamerasystem am Freitag, gegen 18:40 Uhr, ein Einbruch an seinem Haus beobachten. Er informierte sogleich einen Familienangehörigen, welcher offenbar die unbekannten Täter bei der Tat unterbrach. Diese konnten unerkannt in unbekannte Richtung flüchten.

Weitere Einbrüche im Schutze der Dunkelheit

Bendestorf. Am Samstagnachmittag, gegen 17:24 Uhr, wurde durch unbekannte Täter eine Scheibe an einem Einfamilienhaus in der Straße Itzenbütteler Mühlenweg zerstört. Hierdurch wurde die Alarmanlage ausgelöst, welche augenscheinlich die Täter von der weiteren Tatbegehung abhielt.

Buchholz i.d.N. In der Zeit zwischen 19:10 und 21:15 Uhr drangen Täter über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Heimgartenstraße und durchsuchten dieses. Die Täter konnten ebenfalls unerkannt flüchten.

Erheblich alkoholisiert im Pkw unterwegs

Buchholz i.d.N. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise gemeldet. Polizeibeamte konnten die Fahrt der Dame stoppen. Diese pustete bei einem Atemalkoholtest erstaunliche 3,55 Promille. Es wurde das entsprechende Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Rosengarten / Eckel. In den späten Freitagabendstunden des 13.12.2024 wurde ein 44-jähriger Mann in der Bahnhofstraße kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann aus dem hiesigen Landkreis seinen VW nutzte, obwohl er unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Seevetal / Horst. In den Nachmittagsstunden des 13.12.2024, versuchten Einbrecher in der Straße Birkenhorst die Tür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt die Tür dem Versuch stand, sodass die Täter keine Beute erlangten.

"Weihnachtstrecker" fahren durch Seevetal

Seevetal. Unter dem Motto "Landwirte kämpfen um Ihre Zukunft - Wir leuchten für Euch" versammelten sich am Samstagabend, 14.12.2024, mehrere Landwirte aus der Region in der Gemeinde Seevetal. Mit ihren weihnachtlich geschmückten Traktoren fuhren sie anschließend mehrere Stunden im Konvoi durch verschiedene Ortschaften der Gemeinde. Trotz Nieselregens und winterlichen Temperaturen verfolgte eine Vielzahl von Anwohnern das Ereignis vom Fahrbahnrand. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung ohne Zwischenfälle.

Verkehrsunfall zwischen Lieferwagen und Pedelec

Stöckte. Am Freitagmorgen kam es in Stöckte zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Lieferwagenfahrer wollte vom Gehrdener Weg nach rechts auf die Hoopter Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden 24-jährigen Mann auf seinem Pedelec. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 24-jährige Mann leicht und wurde anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt.

Diebstahl eines LKW

Winsen (Luhe). In der Nacht vom 13. Auf den 14.12.2024 wurde auf dem Parkplatz des Aral-Autohofes in der Max-Planck-Straße ein LKW inkl. Sattelauflieger gestohlen. Der Fahrer schlief in der Nacht in einem Hotel und stellte am Sonntag gegen Mittag das Fehlen seines LKW fest. Auf der Ladefläche befanden sich Kupferkabel mit einem Wert von ca. 200.000EUR.

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Holm-Seppensen. Am Freitagabend konnte ein 16-jähriger E-Sooter-Fahrer durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Hierbei konnte sowohl eine Alkoholbeeinflussung (0,86 Promille) als auch ein Einfluss von berauschenden Mitteln festgestellt werden. Marschacht. Sonntagmorgen gegen 3 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Elbuferstraße in Marschacht eine E-Scooter-Fahrerin mit unsicherer Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 35 Jahre alte Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell