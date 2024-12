Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seevetal/ Meckelfeld - Schmuck gestohlen ++ Appel - Motorrad brennt unter Carport ++ Tostedt - Mit Alkohol und Medikamenten am Steuer ++ Salzhausen - Rollstuhlfahrer bei Unfall schwer verletzt

Seevetal/ Meckelfeld - Schmuck gestohlen (ots)

Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr in ein Haus im Bohnenkamp ein. Nachdem die Täter zunächst erfolglos an einer Tür und einem Fenster hebelten, gelangten sie letztlich durch das Aufhebeln der Terrassentür in das Objekt. Hier wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entkamen die Einbrecher mit etwas Schmuck und Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Umständen nimmt die Polizei Buchholz unter der Nummer 04181-2850 entgegen.

Appel - Motorrad brennt unter Carport

Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstag, gegen 14:20 Uhr zu einem Brand im Karlsteinweg gerufen. Dort hatte ein Motorrad unter einem Carport Feuer gefangen. Die schnell eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Trotzdem brannte das Motorrad komplett aus. Durch das Feuer wurde zudem ein in der Nähe stehender PKW und der Carport beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt 10000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei Buchholz aufgenommen.

Tostedt - Mit Alkohol und Medikamenten am Steuer

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Dienstagmittag einen auffälligen PKW. Dieser fuhr zwischen Tostedt und Hollenstedt in Schlangenlinien und geriet mehrfach in den Gegenverkehr, ohne dass es zu einem Unfall kam. Die hinterhereilenden Polizisten konnten das Fahrzeug in Dierstorf stoppen. Am Steuer saß eine 45Jährige aus dem Landkreis Stade. Die Hyundai Fahrerin gab an mehrere Tabletten gegen akute Schmerzen genommen zu haben. Da die Packung dann leer war, trank sie noch zusätzlichen Alkohol um die Schmerzen zu lindern. Die Mischung aus den Medikamenten und knapp unter einem Promille Alkohol führten mutmaßlich zur gefährlichen Fahrt. Der Frau wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen der Fahrt melden sich bitte bei der Polizei in Tostedt unter der Nummer 04182-404270.

Salzhausen - Rollstuhlfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 22Jähriger beabsichtigte am Dienstagnachmittag gegen halb fünf die L 216 in Höhe der Straße Achtern Krankenhus zu überqueren. Der Mann, welcher auf einen Rollstuhl angewiesen ist, übersah dabei einen 70Jährigen mit seinem VW Bus. Der Fahrer des VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Rollstuhl. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollstuhlfahrer schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

