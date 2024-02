Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gefährliche Fahrweise

Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind auf der Suche nach Zeugen zur Fahrweise eines Verkehrsteilnehmers in der Innenstadt am frühen Samstagmorgen. Eine Streife wollte gegen 05:50 Uhr einen grauen Pkw Hyundai Kona, neueres Modell, mit Hamburger Zulassung in der Kinzigallee einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale und fuhr jeweils bei Rotlicht über die Kreuzungen der Kinzigallee/Großherzog-Friedrich-Straße und Am Läger/Straßburger Straße. Mit überhöhter Geschwindigkeit setzte das Fahrzeug die Fahrt bis zum Grenzübergang Kehl Europabrücke fort und fuhr nach Frankreich. Während der Fahrt soll es zu mehreren gefährlichen Manövern beim Spurwechsel gekommen sein. Das Polizeirevier Kehl hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder gar gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07851 8930, mit dem Polizeirevier Kehl in Verbindung zu setzen.

/ BME

