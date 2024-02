Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Beim Abbiegen übersehen

Ottersweier (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagabend auf der B3 in Höhe Ottersweier. Nach aktuellem Ermittlungsstand wollte ein 52-jähriger Fahrer eines Mercedes kurz nach 18 Uhr von der Bundesstraße nach links in Richtung Ottersweier abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Touran eines ebenfalls 52 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision wurden die Pkw erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

