POL-WL: Polizeikommissariat unter neuer Leitung

Winsen (Luhe) (ots)

Seit Anfang Dezember steht das Polizeikommissariat Winsen (Luhe) unter neuer Leitung. Polizeioberrat Sebastian Pölking, der übergangsweise die Geschäfte als Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Harburg noch weiterführt, tritt damit die Nachfolge von Polizeioberrat Lutz Lange an. Lange hatte die Funktion im April 2021 übernommen und wurde mit Ablauf des Monats November nach 42 Jahren im Polizeivollzugsdienst in den Ruhestand verabschiedet.

Leitender Kriminaldirektor Thomas Meyn, als Inspektionsleiter für die gesamte Polizei im Landkreis Harburg zuständig, beglückwünschte Pölking zur neuen Aufgabe: "Die Leitung des Polizeikommissariats Winsen, einer großen Dienststelle mit einem Einsatz- und Streifendienst, dem Kriminalermittlungsdienst sowie zugehörigen Polizeistationen in Salzhausen, Hanstedt, Marschacht und Stelle, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Polizeioberrat Lutz Lange hat diese Aufgabe in den letzten dreieinhalb Jahren sehr erfolgreich erfüllt. Es freut mich, dass mit Sebastian Pölking, den ich in seiner Tätigkeit als Leiter Einsatz schon sehr schätze, diese Aufgabe wiederum in kompetente Hände gegeben wurde."

Sebastian Pölking trat 1994 seinen Dienst bei der Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern an und wechselte 2001 nach Lüneburg. Nach Verwendungen im Einsatz- und Streifendienst sowie beim Mobilen Einsatzkommando und dem Aufstieg in den gehobenen Dienst qualifizierte er sich für das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei, das er 2017 erfolgreich abschloss. Nach einer Zeit als Teilprojektleiter im IT-Bereich der Zentralen Polizeidirektion in Hannover folgte 2019 die Versetzung in den Heidekreis und 2022 nach Buchholz, wo er seitdem als Leiter Einsatz die Verantwortung für die vier Rund-um-die-Uhr-Dienststellen und nachgeordnete Bereiche sowie für die Verfügungseinheit der PI Harburg trägt.

Pölking freut sich auf die neue Aufgabe:"Die polizeiliche Arbeit vor Ort zu gestalten und zu prägen ist für mich besonders reizvoll. Wir als Polizei wollen für die Menschen da sein und Hilfe leisten, wo sie benötigt wird." Dazu gehört für den Polizeioberrat auch eine gute Flächenpräsenz, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu bleiben.

Besonderen Wert legt er auf die Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen der sogenannten Blaulichtfamilie sowie den Gemeinden und Partnern vor Ort. "Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die Grundlage erfolgreicher Polizeiarbeit. Ich freue mich darauf, die Region und die Menschen hier näher kennenzulernen und den Austausch zu fördern," so der 48-Jährige.

