Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Winsen/Pattensen - Fenster aufgehebelt ++ Seevetal/Fleestedt - Vorfahrt missachtet

Seevetal/Fleestedt (ots)

Tageswohnungseinbruch

Im Schrankenweg sind Diebe am Montag, 9.12.2024 in ein Wohnhaus eingebrochen. In der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 17:50 Uhr versuchten sie zunächst, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Dies hielt jedoch Stand. Schließlich kletterten die Täter zu einem Fenster im Obergeschoss und drangen hierdurch ein. Sie durchsuchten mehrere Räume.

Winsen/Pattensen - Fenster aufgehebelt

Ein Einfamilienhaus am Hirtenbrink ist in der Zeit zwischen Sonntag, 8.12.2024, 15:30 Uhr und Montag, 5:50 Uhr von Dieben heimgesucht worden. Die Täter hebelten ein seitliches Fenster auf und gelangten so in das Haus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld. Vermutlich flüchteten die Täter anschließend in Richtung eines dahinterliegenden Waldstückes.

In beiden Fällen nimmt der Zentrale Kriminaldienst Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Fleestedt - Vorfahrt missachtet

Im Kreisverkehr an der Winsener Landstraße kam es gestern, 9.12.2024 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann, von der L 213 kommend, mit seinem VW den Kreisverkehr. An der Einmündung Jesdal fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem BMW in den Kreisverkehr ein, ohne auf die Vorfahrt des VW zu achten. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 21-Jährige leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 EUR.

