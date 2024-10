Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - Linienbus nimmt Auto die Vorfahrt

Rund 7.000 Euro Sachschaden entstand am Sonntag bei einem Unfall in Albershausen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in der Uhinger Straße (B297). Ein 45-Jähriger fuhr mit einem Linienbus von der Staufenstraße in die B297 ein. An der Einmündung stoppte der Bus wohl zunächst und fuhr dann weiter. Dabei achtete der Busfahrer nicht auf die Vorfahrt eines 57-Jährigen. Der Mann war mit einem BMW unterwegs und kam von links. Am Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Im Bus befanden sich noch mehrere Fahrgäste. Die und auch die beiden Fahrer blieben unverletzt. Das Auto war noch fahrbereit, der Bus musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 7.000 Euro. Auf den Busfahrer kommt nun eine Anzeige zu.

++++2050676

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

