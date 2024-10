Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

23-Jähriger in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Am vergangenem Donnerstag trafen sich der 23-Jährige und eine 27-Jährige am frühen Abend in einer Ulmer Wohnung. Die beiden hatten ein freundschaftliches Verhältnis und er half ihr beim anstehenden Umzug. Aus noch nicht vollständig geklärter Ursache sei der 23-jährige deutsche Staatsangehörige aggressiv geworden und sei auf die Frau los gegangen. Er habe sie gewürgt und geschlagen. Im Anschluss habe er sie mit einem Hammer geschlagen und mit einem Messer verletzt. Hierbei erlitt die Frau schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Danach flüchtete der Mann aus der Wohnung. Schnell war die Identität des mutmaßlichen Täters geklärt und er konnte gegen 21 Uhr an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei haben die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte gegen den 23-Jährigen einen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht Ulm wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Dieser wurde am Freitag in Vollzug gesetzt.

+++++++

Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, Tel. 0731/188-1441

Polizei Ulm, Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell