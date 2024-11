Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Tätlichen Angriffs und mehr

Augsburg (ots)

-------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------------------------

Innenstadt - Am Freitag (08.11.2024) verursachte ein 44-jähriger Autofahrer offenbar alkoholisiert einen Unfall in der Sieglindenstraße. Anschließend griff der Mann Polizeibeamte an. Gegen 16.15 Uhr war der 44-Jährige dort in westliche Richtung unterwegs und kollidierte mit einer Hauswand. Dabei wurde der 44-Jährige leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten mehrfach. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Da sich der Mann vor Ort nicht beruhigen ließ und weiter aggressiv war, fesselten die Beamten den Mann. Auf der Fahrt zur Dienststelle schlug der 44-Jährige seinen Kopf gegen die Fensterscheibe des Polizeiautos und bespuckte die Polizeibeamten. Außerdem bedrohte er die Beamten.

Auch auf der Fahrt in ein Krankenhaus zur ärztlichen Untersuchung leistete der Mann massiv Widerstand gegen die Polizeibeamten und trat nach ihnen. Hierbei setzten die Beamten Pfefferspray gegen den 44-Jährigen ein. Außerdem beschädigte er das Polizeiauto.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 44-Jährige am 09.11.2024 einem Ermittlungsrichterin am Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung gegen den 44-Jährigen.

