POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (10.11.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn am Moritzplatz. Gegen 17.30 Uhr war eine 32-Jährige in der Straßenbahn der Linie 1 unterwegs. Hierbei ging ein bislang unbekannter Täter die 32-Jährige offenbar zunächst verbal an. Anschließend schlug der bislang Unbekannte die ...

