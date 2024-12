Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 06.12.2024, 12:00 Uhr bis 08.12.2024, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

+++ Bendestorf und Brackel- Wohnungseinbrüche +++

In Bendestorf, in der Straße Am Mühlenbach, gelangten die bislang unbekannten Täter am Samstag in den Abendstunden durch Hebeln an Fenstern in ein Wohnhaus. Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten verließen sie das Objekt.

In Brackel, in der Dorfstraße, begaben sich Täter in den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag zu der Haustür eines Wohnhauses und gelangten mitteln Hebeln an der Tür in das Gebäude. Die Täter durchsuchten mehrere Räume.

Bei Hinweisen zu den Taten bittet die Polizei Buchholz i.d.N. um Mitteilung unter der Telefonnummer 04181-2850.

+++ Buchholz i.d.N.- Fahren ohne Fahrerlaubnis +++

Polizeibeamte wurden am Samstagnachmittag auf ein Kleinkraftrad in der Straße Adolfstraße aufmerksam und führten eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Der 17-jährige Fahrer gab zunächst falsche Personalien an, was den Polizeibeamten schnell auffiel, da er sich für seinen 41-jährigen Vater ausgab. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad ist. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

+++ Tostedt- Verkehrsunfall mit verletzten Personen +++

In Tostedt kam es in den sehr frühen Morgenstunden am Sonntag zu einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße/Bundesstraße 75 in der Nähe des Bahnüberganges. Der 25-jährige Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum sowie mit Leitplanken. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der 26-jährige Fahrzeuginsasse wurde dabei schwer und ein 27-jährige Insasse leicht verletzt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

+++ Winsen (Luhe)- Verkehrsunfall +++

Am Nikolausabend, gegen 23:00 Uhr, kam es an der Pattenser Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 29-jährige Fahrer eines BMW kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte in der Nähe angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,2 Promille. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben, ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

+++ Winsen (Luhe)- Diebstähle +++

Am Samstagnachmittag, gegen 13:30-14:00 Uhr, kam es in der Kik-Filiale in der Rathausstraße in Winsen (Luhe) zu einem Diebstahl. Die Geldbörse einer 74-Jährigen wurde aus ihrem Einkaufswagen entwendet.

Am Samstagabend, gegen 19:25 Uhr, kam es im Aldi-Markt (Zum Torfmoor 13) zu einem Diebstahl von Bargeld aus der Kasse. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter zu Fuß.

Wer Hinweise zu den Personen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171-7960 zu melden.

+++ BAB 1, Rosengarten- Fahren ohne Fahrerlaubnis, Missbrauch von Ausweispapieren +++

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:20 Uhr, stellten die Polizeibeamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass sich der 27-jährige Fahrzeugführer mit dem Führerschein seines Bruders auswies. Er wollte vermutlich darüber täuschen, dass gegen ihn ein Fahrverbot besteht. Er konnte die Beamten jedoch nicht hinters Licht führen. Stattdessen wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Missbrauch von Ausweispapieren eingeleitet.

+++ BAB 1, Rosengarten- Gefährdung des Straßenverkehrs +++

Am Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Pkw im Grünbereich, rechts neben der Fahrbahn. Beim Eintreffen stellten die Polizeibeamten den 40-jährigen Fahrzeugführer fest. Er gab an, dass er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen ist. Er schien offensichtlich unverletzt, jedoch alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,2 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+++ BAB 39, Seevetal- Unfall im Maschener Kreuz mit Rückstau +++

Am Sonntagmorgen, gegen 09:00 Uhr, geriet ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache beim Auffahren von der BAB 1 auf die BAB 39 im Kurvenbereich ins Schlingern, drehte sich mehrfach mit seinem VW Polo und prallte rückwärts gegen die Mittelschutzplanke. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Ein 38-jähriger Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen der BAB 39 unterwegs war, versuchte dem VW Polo noch auszuweichen, touchierte ihn jedoch, wodurch der Pkw BMW nicht mehr fahrbereit war.

Aufgrund der Unfallörtlichkeit und auslaufender Betriebsstoffe musste die Autobahn kurzfristig voll und danach teilweise gesperrt werden, wodurch es zu Rückstau auf die BAB 7 und BAB 1 gab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell