POL-WL: Balkontür aufgebrochen ++ Buchholz/Holm-Seppensen - Tageswohnungseinbruch ++ Hollenstedt - Holzbank angezündet ++ Winsen - Vorfahrt missachtet

Rosengarten/Eckel (ots)

Balkontür aufgebrochen

In der Dorfstraße kam es gestern, 5.12.2024 zu einem Wohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 5:30 Uhr und 23:30 Uhr versuchten Diebe zunächst, eine Terrassentür im Erdgeschoss aufzubrechen. Als das misslang, kletterten sie auf den Balkon im Obergeschoss und brachen die dortige Balkontür auf. Sie durchsuchten das Haus. Ob sie auch Beute machten, ist noch unbekannt.

Buchholz/Holm-Seppensen - Tageswohnungseinbruch

Gestern Nachmittag, 5.12.2024 sind Diebe in ein Einfamilienhaus am Falkenweg eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr. Die Täter brachen ein Fenster auf und kletterten ins Haus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Die Schadenshöhe ist auch hier noch unbekannt.

Zeugen hatten unweit des Tatortes zwei Männer beobachtet, die durch einen anderen Garten schlichen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen in dem Wohngebiet, konnte die Verdächtigen aber nicht mehr feststellen.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Hollenstedt - Holzbank angezündet

Am frühen Donnerstagmorgen, 5.12.2024, in der Zeit zwischen 4:15 Uhr und 4:50 Uhr entzündeten Unbekannte eine Holzbank, die vor dem Gebäude direkt in der Jahnstraße stand. Zu einem Gebäudeschaden durch die Flammen kam es nicht, allerdings zog Rauch in das Gebäude.

Winsen - Vorfahrt missachtet

Auf der Kreuzung Osttangente/Ilmer Moorweg kam es gestern, 5.12.2024 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16:25 Uhr wollte eine 21-jährige Frau mit ihrem VW nach links in die Osttangente in Fahrtrichtung Innenstadt einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 39-jährigen Mannes, der mit seinem PKW von der Max-Planck-Straße kommend geradeaus in den Ilmer Moorweg fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 39-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 10.000 EUR.

