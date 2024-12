Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbrüche

Buchholz und Jesteburg (ots)

Im nördlichen Stadtgebiet von Buchholz kam es gestern, 4.12.2024 zu drei Tageswohnungseinbrüchen. Gegen kurz nach 17 Uhr bemerkten Bewohner im Dibberser Mühlenweg Geräusche an ihrer Terrasse. Als sie nachschauten, sahen sie zwei männliche Täter, die über ein Nachbargrundstück in die Dunkelheit flüchteten. Zu einem Einstieg war es noch nicht gekommen.

Im Uhlengrund waren die Diebe in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 18:15 Uhr erfolgreich. Sie hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchten zahlreiche Räume. Nach erstem Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld.

Gegen 19:50 Uhr drangen zwei Täter in ein Wohnhaus am Lehmkuhlskamp ein, nachdem sie ein Fenster geöffnet hatten. Auch hier durchsuchten sie zahlreiche Räume. Zeugen bemerkten die Täter und alarmierten die Polizei. Die Diebe konnten jedoch unerkannt flüchten.

Auch in Jesteburg waren gestern Diebe unterwegs. In der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr brachen sie die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Heidjerweg auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Die Täter flüchteten unbemerkt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen. Bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen sollte unverzüglich der Notruf 110 gewählt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell