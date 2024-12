POL-WL: Mehrere Tageswohnungseinbrüche

LK Harburg (ots) - Wohnhauseinbrüche In Tostedt, in der Straße Am Kaben, versuchten die Täter in der Zeit vom 25.11. bis 29.11., 23:15 Uhr, durch Hebeln an einem Fenster in ein Einfamilienhaus zu gelangen. In Buchholz, im Steinbecker Mühlenweg, begaben sich unbekannte Täter in der Zeit vom 27.11., 06:00 Uhr bis 29.11., 16:00 Uhr, mit einer vorgefundenen Leiter auf ...

mehr