LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Hostel

Weimar (ots)

In einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl aus einem Hostel sucht die Polizei im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nun nach dem Täter. Der Mann begab ich in der Nacht zum 06.09.2023 unberechtigt in die Räumlichkeiten in der Steubenstraße und nahm eine Geldbörse samt Inhalt rechtswidrig an sich. Darin befanden sich unter anderem die Kreditkarten und der Führerschein des geschädigten Eigentümers. Wer kann Hinweise zur abgebildeten Person geben? Bitte wenden sie sich an die Polizei in Weimar unter der Telefonnummer 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de. Für eine schnelle Zuordnung ihrer Informationen geben sie bitte das Aktenzeichen 0233597/2023 mit an.

