Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gleich zweimal gegen Pkw gestoßen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Nicht nur dreist verhalten, sondern auch strafbar gemacht hat sich gestern Morgen ein noch unbekannter Kraftfahrer. Dieser war gegen 6:20 Uhr in der Ortslage Quirla unterwegs. In einer Engstelle kollidierte der Lkw seitlich mit einem geparkten Pkw und beschädigte diesen nicht unerheblich. Der Halter bemerkte dies und sprach den Verursacher an. Der Mann stieg zwar aus und begutachtete den Schaden, setzte sich aber unverzüglich wieder ans Steuer. Bevor er mit seinem Lkw in Richtung Autobahn davonfuhr, setzte er jedoch nochmal zurück und stieß abermals gegen den Pkw. Die Ermittlungen zum Unfallflüchtigen dauern derzeit an.

