Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken durch die Nacht

Jena (ots)

Reichlich betrunken führte kurz nach 1 Uhr am Mittwochmorgen ein 33-Jähriger ein E-Roller. Eine Streifenwagenbesatzung hielt das Gefährt in der Löbderstraße an und kontrollierte den Fahrer. Dieser beatmete das Testgerät mit stattlichen 2,15 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zur Folge.

