LPI-J: Dieselkraftstoff gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hummelshain: Fünf Jugendliche begaben sich am Sonntagnachmittag auf das Grundstück des Bauhofes in Hummelshain und beschädigten mutwillig das Inventar. Gewaltsam drangen sie in einen Toilettenwagen ein und verursachten Sachschaden. Die Täter im Alter von 15 bis 17 Jahren konnten bekannt gemacht werden. Diese müssen sich nun strafrechtlich verantworten und für den Schaden aufkommen. ...

