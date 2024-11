Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.11.2024.

Salzgitter (ots)

Täterschaft beschädigte in zwei Fällen abgestellte Fahrzeuge einer Familie.

Salzgitter, Am Hamberg, 30.10.2024, 13:30-15:30 Uhr und 05.11.2024, 14:10-16:30 Uhr.

In zwei Fällen kam es zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen einer Familie. Bei der ersten Tat am 30.10.2024 wurde der hintere rechte Reifen eines Pkw Peugeot zerstochen. Bei der zweiten Tat am 05.11.2024 vergingen sich die Täter am linken hinteren Reifen des Pkw Hyundai und zerstachen diesen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 200 Euro.

Die Polizei Salzgitter hofft auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05341 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell