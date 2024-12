Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Handtaschendiebin erwischt ++ Neu Wulmstorf - Werkzeuge aus Transportern gestohlen

Buchholz (ots)

Handtaschendiebin erwischt

Eine 28-jährige Frau hat am Mittwoch, 11.12.2024 versucht, einer 69-Jährigen in einem Lebensmittelgeschäft an der Soltauer Straße etwas aus der Handtasche zu stehlen. Die Tat ereignete sich gegen 10:15 Uhr und wurde von einer Mitarbeiterin beobachtet. Als diese die 28-Jährige ansprach, reagierte diese sehr unwirsch. Als die Polizei vor Ort erschien, stellte sich heraus, dass die Frau bereits mehrfach wegen ähnlicher Taten in Erscheinung getreten war. Gegen sie wurde ein weiteres Verfahren wegen versuchten Taschendiebstahls eingeleitet. Zudem erhielt sie einen Platzverweis für den Bereich des Geschäftes.

Neu Wulmstorf - Werkzeuge aus Transportern gestohlen

In der Zeit zwischen dem 10.12.2024, 17 Uhr und dem 11.12.2024, 6:15 Uhr haben Diebe auf einem Parkplatz eines Handwerksbetriebes an der Hauptstraße zwei Kleintransporter aufgebrochen. Die Täter entriegelten gewaltsam die Fahrertüren und erbeuteten Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird aufgrund 2000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell