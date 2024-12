Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Kindergarten ++ Winsen - Terrassentür aufgebohrt ++ Tostedt und Rosengarten - Einbrüche fehlgeschlagen ++ u. w. M.

Einbruch in Kindergarten

Ein Kindergarten an der Dangersener Straße ist in der Nacht zu Donnerstag, 12.12.2024 von Dieben heimgesucht worden. Die Tat ereignete sich zwischen 17:40 Uhr und 7:20 Uhr. Zunächst hatten die Täter versucht, eine Terrassentür im Erdgeschoss des Hauses aufzubrechen. Dies scheiterte jedoch. Schließlich begaben sie sich an einer Außentür im ersten Obergeschoss und öffneten diese gewaltsam. Nachdem sie das Obergeschoss durchsucht hatten, brachen sie eine Durchgangstür auf und durchsuchten auch im Erdgeschoss sämtliche Räume. Ob die Täter überhaupt Beute machten, ist noch unklar.

Winsen - Terrassentür aufgebohrt

In der Zeit zwischen Mittwoch, 11.12.2024, 23 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr sind Diebe in ein Wohnhaus an der Straße Hoher Morgen eingebrochen. Die Täter hatten dazu ein Loch in die rückwärtige Terrassentür gebohrt und hierdurch den Griff geöffnet. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Ob sie auch Beute machten, ist noch unbekannt.

Tostedt und Rosengarten - Einbrüche fehlgeschlagen

In der Weller Straße versuchten Diebe am Donnerstag, 12.12.2024, gegen kurz vor 17 Uhr in ein Wohnhaus einzubrechen. Sie hatten dazu ihr Hebelwerkzeug an der Terrassentür angesetzt. Eine Bewohnerin, die sich zu der Zeit im Obergeschoss aufhielt, hörte Geräusche und schaute nach. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Auch in Rosengarten/Alvesen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Gegen 18:15 Uhr versuchten Diebe, die Terrassentür eines Wohnhauses am Rüderstieg aufzuhebeln. Hierbei lösen Sie die Alarmanlage aus und flüchteten.

In allen Fällen sucht der Zentrale Kriminaldienst Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Buchholz - Taschendiebe unterwegs

Eine 84-jährige Frau ist am Donnerstag während ihres Einkaufes in einem Aldi-Markt an der Hamburger Straße bestohlen worden. Die Frau hatte ihre Handtasche mitsamt der Geldbörse während des Einkaufs im Einkaufswagen liegen gelassen. In einem unbemerkten Moment entwendeten Diebe die Geldbörse mit 200 EUR Bargeld und mehreren EC-Karten.

Auch in Seevetal/Meckelfeld kam es am Donnerstag zu einem Taschendiebstahl. Hier ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Straße Am Saal. Die Täter stahlen einer 69-jährigen Frau das Portmonee mit Bargeld, Führerschein und EC-Karten aus ihrer Handtasche.

In der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr wurde eine 77-jährige Frau in Tostedt bestohlen. Sie befand sich in dieser Zeit im Aldi-Markt an der Straße Zinnhütte. Als sie an der Kasse bezahlen wollte bemerkte sie, dass Portmonee und Handy nicht mehr in dem mitgeführten Stoffbeutel waren.

In allen drei Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte an die örtlichen Polizeidienststellen.

Neu Wulmstorf - Frontalzusammenstoß

Auf der L 235 kam es am Donnerstagnachmittag, 12.12.2024 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 14:55 Uhr war ein 42-jähriger Mann mit seinem Mercedes von Rübke in Richtung Neu Wulmstorf unterwegs. Aus noch unklarer Ursache geriet er mit seinem Wagen in die Gegenfahrspur und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 62-jährigen Mannes zusammen.

Der Hyundai-Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 62-Jährige sowie der Unfallverursacher, der sich leicht verletzte, kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Seevetal/Meckelfeld -Ladekran war noch ausgefahren

Auf dem Rehmendamm kam es gestern, 12.12.2024, gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann war mit einem LKW mit Ladekran auf der Straße unterwegs. Der Kranarm war jedoch noch ausgefahren und ragte in die Höhe. Im Bereich einer Baustellenampel verfing sich der Kranarm in einem Kabel und riss die Ampel sowie eine Straßenlaterne um. Kurz danach prallte der Arm gegen die Autobahnbrücke, so dass sich die Schaufel löste und auf einen Gartenzaun fiel. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 13.000 EUR

