POL-WAF: Drensteinfurt. Betonlaster kippt zur Seite - längere Straßensperrung erwartet

Warendorf (ots) - Ein grauer VW Tiguan ist am Donnerstag (19.09.2024) in Oelde gestohlen worden. Die unbekannten Täter stahlen das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-KR192 zwischen 08.15 Uhr und 13.00 Uhr von einer Garageneinfahrt an der Brahmstraße. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Pkw bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur ...

