POL-WAF: Oelde. Diebstahl eines Pkw

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag (19.09.2024, zwischen 00.30 Uhr und 07.15 Uhr) ein Wohnmobil in Ahlen-Dolberg gestohlen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen BE-TA500 stand an der Alleestraße. Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils oder zum Diebstahl bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

