POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Tier ausgewichen und verletzt

Am Samstag fuhr ein Autofahrer gegen einen Baum bei Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 0.15 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem BMW auf der Kreisstraße 3021 zwischen Stetten ob Lontal und Hürben unterwegs. In einem Waldgebiet sprang plötzlich ein Reh über die Straße. Diesem wollte der BMW-Fahrer ausweichen. Dabei geriet der BMW wohl auf der nassen Straße ins Schleudern. In der weiteren Folge kam der Pkw nach rechts von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrer war angeschnallt und die Airbags lösten aus. Der 21-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab, dass der noch in der Probezeit befindliche 21-Jährige Alkohol getrunken hatte. Die Polizei Giengen schätzt den Sachschaden an dem total beschädigten BMW auf etwa 30.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Wie hoch der Flurschaden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Den Führerschein durfte der 21-Jährige behalten.

