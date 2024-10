Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Renitente Ladendiebin flüchtet

Nicht aufhalten ließ sich eine Frau nach einem Diebstahl am Samstag in Göppingen.

Kurz vor 15 Uhr hielt sich die Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Apostelhof auf. Dort steckte die Diebin mehrere Lebensmittel in ihren mitgeführten Einkaufstrolley. Das sah eine Zeugin. Als die Frau mit ihrem vollgepackten Trolley an der Kasse vorbei ging, bezahlte sie allerdings nicht. Die Zeugin sprach die Unbekannte auf den Diebstahl an und hielt sie am Arm fest. Die Ladendiebin riss sich los und schubste die Zeugin zur Seite. Die Frau flüchtete auf die Straße. In der Marktstraße verlor sich ihre Spur. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Zeugin blieb unverletzt. Die Flüchtige war ca. 160 cm groß und ca. 30 Jahre alt. Sie hatte eine korpulente Figur und ein osteuropäisches Aussehen. Die Diebin trug eine schwarze Jacke und darunter ein rosafarbenes Oberteil. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen.

