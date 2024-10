Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Im Rausch gegen geparkten Pkw und dann abgehauen

Zu viel Alkohol hatte ein Autofahrer am Samstag in Schelklingen intus. Der konnte Dank einer Zeugin schnell ermittelt werden.

Ulm (ots)

Kurz nach 21.15 Uhr war ein Opel-Fahrer in der Straße "Hinter dem Weiher" unterwegs. Als er in Richtung Josef-Klarl-Allee fuhr, steuerte er sein Auto zu weit nach rechts und stieß frontal gegen einen geparkten Hyundai. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Opel weiter. Eine Zeugin sah das und notierte sich das Kennzeichen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Opel am Waldrand unweit der Unfallstelle festgestellt werden. Der mutmaßliche Unfallfahrer war zu Fuß unterwegs. Schnell war klar, warum der 43-Jährige geflüchtet war. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Er kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Autofahrer tatsächlich hatte. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Den Schaden an dem fahrbereiten Opel schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro, den am stark beschädigten Hyundai und ca. 10.000 Euro. Auf den Mann kommt jetzt eine Anzeige zu. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben.

++++1948644

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell