Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sorgt für Sicherheit

Abschließende Informationen der Polizei zur Einsatzlage am Samstag in Ulm.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5879580), fand am heutigen Samstag eine Veranstaltung der Partei Alternative für Deutschland in Ulm statt. Am Abend und nach Beendigung der Veranstaltung kam es in diesem Zusammenhang zu keinen polizeilich relevanten Ereignissen.

++++

Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell