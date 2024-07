POL-GM: Auseinandersetzung beim Waldfest

Radevormwald (ots) - In der Erlenbacher Straße in Radevormwald-Grafweg haben Unbekannte von Freitag auf Samstag (12./13. Juli) mehrere Felgen und Reifen von einem Firmengrundstück gestohlen. In der Tatzeit von 19 Uhr am Freitag bis 11 Uhr am Samstag beschädigten die Unbekannten die Schließeinrichtung zu einem Container, in der sich die Felgen, Reifen und das Werkzeug befanden. Die Täter konnten mit ihrer Beute ...

mehr