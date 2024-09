Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (25.09.) ist es an der Altemarktstraße im Einmündungsbereich zur Anton-Wattendorff-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 23-jährige Pedelec-Fahrerin wurde schwer verletzt. Die 23-jährige Borghorsterin fuhr gegen 07.45 Uhr die Altemarktstraße in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit befuhr ein Pkw die Anton-Wattendorff-Straße und beabsichtigte nach links in die Altemarktstraße auch in Richtung Innenstadt abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang fuhr das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache auf das vorausfahrende Pedelec auf, so dass die Radfahrerin stürzte und sich dabei schwer verletzte. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Borghorsterin zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Weiterhin sucht die Polizei den Ersthelfer, der sich nach dem Unfall um die schwer verletzte Radfahrerin kümmerte. Hinweise bitte an die Polizeiwache Steinfurt, Tel.: 02551-15-4115.

