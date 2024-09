Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Büren, mehrere Sachbeschädigungen in den vergangenen Tagen An Autos und Turnhalle der Schule

Lotte (ots)

In Lotte-Büren ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Der Kreispolizei liegen entsprechend mehrere Anzeige vor. An der Schulstraße, nahe der Grundschule, zerkratzten Unbekannte zwischen Sonntag (22.09.24), 15.00 Uhr, und Montag (23.09.24), 07.45 Uhr, die Motorhaube eines schwarzen MG Electric. An der Grundschule selbst wurden die Eingangstür der Turnhalle sowie ein Glasfenster beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr. Am Westfalenplatz zerstörten unbekannte Täter zwischen Sonntag, 20.00 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, eine Scheibe hinten links an einem weißen Toyota Aygo. An der Richard-Eberlein-Straße, nahe des Berliner Platzes, zerkratzten Unbekannte mit einem unbekannten Werkzeug den Kofferraum eines schwarzen BMW. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr. Und am Heideweg wurde das Heck eines grauen Hyundai Kono zerkratzt, zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 11.00 Uhr. Wer hat zwischen Sonntag und Montag etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

