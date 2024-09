Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Geschwindigkeitskontrollen, 253 Verstöße in acht Stunden

Kreis Steinfurt (ots)

Wer zu schnell fährt, erhöht das Risiko für Unfälle und für schwere Verletzungen. Unangepasste Geschwindigkeit gefährdet Menschenleben. Deshalb führt die Kreispolizeibehörde immer wieder Schwerpunktkontrollen durch. So auch am Dienstag (24.09.24). Kolleginnen und Kollegen des Verkehrsdienstes sowie der Wachen haben zwischen 10.00 und 18.00 Uhr an unterschiedlichen Stellen im Kreisgebiet das Tempo von Verkehrsteilnehmern gemessen - etwa in Ochtrup, Steinfurt, Ibbenbüren, Emsdetten, Neuenkirchen, Hörstel und Ladbergen. Insgesamt wurden in den acht Stunden 253 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. 80 davon lagen im Bußgeldbereich. Außerdem fertigte der Verkehrsdienst fünf Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch weiterhin wird die Kreispolizei die Geschwindigkeit unangekündigt messen, damit die Zahl von Unfällen mit schweren Folgen reduziert wird.

