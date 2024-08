Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Verletzter Mann in Schwelm aufgefunden - Fremdeinwirkung kann ausgeschlossen werden

Schwelm (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (23.08.2024) wurde an einer Bushaltestelle in der Wupperstraße in Schwelm ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Der Oberkörper des 65-Jährigen wies Stich- sowie Schnittverletzungen auf. Für die Ermittlungen wurde zunächst eine Mordkommission der Polizei Hagen eingesetzt. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Mann sich die Verletzungen selbst zugefügt hatte und eine Fremdeinwirkung derzeit ausgeschlossen werden kann. Der 65-Jährige befindet sich jetzt in einem Krankenhaus. Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Mannes werden keine weiteren Informationen erteilt. (sen)

