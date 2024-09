POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen und Fahrerin eines Pkw gesucht

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen (23.09.) in ein Fast-Food-Restaurant an der Laurenzstraße 110 eingebrochen. Die Täter verschafften sich in dem Zeitraum von 04.50 Uhr bis 09.30 Uhr durch ein Fenster Zugang zu den Innenräumen des Imbisses. In den Räumlichkeiten brachen sie einen Tresor auf und entwendeten daraus Bargeld im niedrigen ...

