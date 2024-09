POL-ST: Ochtrup, Einbruch in ein Fast-Food-Restaurant - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - An der Emsstraße 86 ist es am Montag (23.09.) um 15.45 Uhr zu einem Brand im Dachgeschoss gekommen. Die - aufgrund starker Rauchentwicklung - hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig ablöschen. Das Dachgeschoss war unbewohnt. Die Bewohner der anderen Stockwerke hatten das Haus verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern an. ...

