Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Diebstahl von Kabel von einem Firmengelände Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Von einem Firmengelände an der Straße Sellen 38 ist in der Nacht von Freitag (20.09.) auf Samstag (21.09.) eine größere Menge Erdkabel entwendet worden. Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr auf das Firmengelände und entwendeten Kabel, die auf Kabeltrommeln gelagert waren. Zwei Kabeltrommeln wurden komplett entleert, zwei weitere wurde zum Teil angegangen. Der Wert des Diebesgutes liegt im unteren sechsstelligen Eurobereich. Aufgrund des Volumens der Beute wird angenommen, dass die unbekannten Täter mit einem größeren Fahrzeug oder mit einem Fahrzeug mit Anhänger am Tatort waren. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551-154115, zu melden.

