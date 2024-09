Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Einbruch in Garten-Center, hochwertige Werkzeuge gestohlen

Mettingen (ots)

In Schlickelde sind unbekannte Täter zwischen Donnerstag (19.09.24), 18.15 Uhr, und Freitag (20.09.24), 07.25 Uhr, in ein Garten-Center eingebrochen. Die Täter zerstörten die Frontscheibe des Centers an der Straße Pötterweg, zwischen Niedstadtweg und Tüöttenstraße, und gelangten so hinein. Aus dem Gebäude stahlen sie mehrere Maschinen der Marke Stihl - darunter eine Kettensäge, einen Freischneider, einen Winkelschleifer - im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in 5451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell