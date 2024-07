Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Brand ++ Seevetal/Emmelndorf - Trio wollte Zigarettenautomat aufbrechen ++ Gödenstorf - Auffahrunfall auf der Kreisstraße 75

Rosengarten/Ehestorf (ots)

PKW-Brand

In der Straße Achtern Hoagen kam es heute Nacht, 2.7.2024, zu einem PKW-Brand. Gegen 00.25 Uhr meldeten Anwohner Feuerschein an einem an der Straße geparkten Hyundai. Parallel zur Meldung trafen Polizeibeamte an der Örtlichkeit ein und unternahmen erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher. Der Wagen geriet dennoch in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen schließlich ab. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 EUR geschätzt.

Die Polizei geht, wie auch schon in zurückliegenden Fällen in den letzten Monaten, von einer vorsätzlichen Brandstiftung an dem PKW aus. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

Zeugen, denen zwischen Mitternacht und 0:30 Uhr verdächtige Personen im Ort aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Seevetal/Emmelndorf - Trio wollte Zigarettenautomat aufbrechen

Drei Männer im Alter von 20,24 und 28 Jahren sind am Dienstagabend, 2.7.2024, von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie mit einem Winkelschleifer versuchten, einen Zigarettenautomaten am Bahnhofsvorplatz aufzubrechen. Letztlich gelang es Ihnen jedoch nicht, den Automaten zu öffnen.

Gegen 23.30 Uhr alarmierte der Zeugen die Polizei. Die Beamten konnten das Trio im Umfeld des Bahnhofs antreffen. Der 28-Jährige hatte zwischenzeitlich ein Fahrrad am Bahnhof entwendet und wollte sich damit entfernen. Das Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt. Gegen alle drei Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Gödenstorf - Auffahrunfall auf der Kreisstraße 75

Auf der K 75, zwischen Gödenstorf und Lübberstedt, kam es am Dienstag, 2.7.2024, zu einem Auffahrunfall. Gegen 8:50 Uhr war eine 31-jährige Frau mit ihrem VW auf der Straße unterwegs. Sie erkannte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr aufgrund eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges nur mit circa 25 km/h fuhren. Die 31-jährige fuhr auf den VW einer 50-jährigen Frau am Ende der Kolonne auf. Beide Fahrerinnen wurden hierbei leicht verletzt. Der Schaden an den beiden PKW wird auf rund 14.500 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell