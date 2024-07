Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Offene Terrassentür genutzt ++ Seevetal/Meckelfeld - Gewerbebetriebe abgesucht ++ Neu Wulmstorf - Unfall beim Einbiegen

Buchholz (ots)

Offene Terrassentür genutzt

Im Kiefernweg kam es gestern, 1.7.2024, zu einem Einschleichdiebstahl. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr betraten Diebe durch eine offen stehende Terrassentür ein Einfamilienhaus, während sich die Bewohnerin im Garten aufhielt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten im Obergeschoss und erbeuteten mehrere Fingerringe sowie eine Goldkette mit einer goldenen Weltkugel daran. Die Täter konnten das Haus unbemerkt wieder verlassen. Erst einige Zeit später stellten die Bewohner den Diebstahl fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Gewerbebetriebe abgesucht

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 28.06. und 1.7.2024, waren Diebe in der Straße Torfstelle unterwegs. In einem Betrieb gelangten sie in eine Lagerhalle und entwendeten mehrere Zündschlüssel. Bei mindestens zwei anderen Betrieben versuchten sie, in die Gebäude einzudringen, schafften dies aber nicht.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Neu Wulmstorf - Unfall beim Einbiegen

Auf der Oldendorfer Straße kam es gestern, 1.7.2024, gegen 17:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann wollte mit seinem Peugeot von der Straße Am Holz nach links in die Oldendorfer Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 33-jährigen Mannes, der mit seinem Mercedes in Richtung Hollenstedt unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen beide PKW zusammen. Der 33-Jährige und sein 84-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Schaden an den beiden PKW beläuft sich auf rund 5000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell