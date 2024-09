Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, E-Scooter sichergestellt, Eigentümer gesucht

Rheine (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (18.09.24) in Rheine einen E-Scooter sichergestellt. Auf dem Roller waren zwei Unbekannte unterwegs; ein junger Mann und eine junge Frau. Sie entzogen sich einer Kontrolle durch die Polizei. Sie ließen das Fahrzeug an der Straße Am Dorfplatz, nahe der Bauerschaftsstraße in Hauenhorst zurück. An dem rot-schwarzen Roller ist kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der Modelltyp lautet KuKirin. Die Polizei bittet um Hinweise zum Eigentümer, diese nimmt die Wache in Rheine entgegen unter 05971/938-4215.

