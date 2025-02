Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in der Fröhnstraße

Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 21.02.2025 auf 22.02.2025 kam es in der Fröhnstraße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welchem zwei am linken Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Verkehrsunfallverursacher um einen Fahrradfahrer handeln, welcher die Fröhnstraße in Pirmasens aus Richtung Dynamikum kommend in Fahrtrichtung Winzler Straße befuhr. Nachdem der Fahrradfahrer zunächst aus ungeklärter Ursache ein geparktes Fahrzeug touchierte, stürzte er gegen ein weiteres, davor geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Verkehrsunfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Wer Angaben zum Verkehrsunfall oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder über die E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

