POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fußgänger

Zweibrücken (ots)

Am 19.02.2025 um 11:40 Uhr parkte ein 32-jähriger Mann aus Blieskastel seinen PKW in der Kesselbachstraße in Zweibrücken. Zur gleichen Zeit als der Mann neben seiner Fahrertür stand wendete ein PKW auf der Fahrbahn. Hierbei näherte er sich rückwärtsfahrend dem Fußgänger. Daraufhin sprang der Fußgänger zur Seite um eine Kollision mit dem wendenden PKW zu vermeiden. Hierbei verletzte er sich am Fuß. Der PKW entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/36915399 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell