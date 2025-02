Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall - Frau bewusstlos aus Fahrzeug geborgen

Pirmasens (ots)

Nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Rodalber Straße / Nordring wurde die Unfallverursacherin reanimationspflichtig. Die 62-Jährige befuhr mit ihrem Auto den Nordring und kollidierte an der Einmündung zur Rodalber Straße mit dem Toyota einer 90-Jährigen, die in Richtung Sommerwald unterwegs war. Ersthelfer fanden die Fahrerin des Opel nicht ansprechbar hinter dem Steuer und alarmierten die Polizei. Eingetroffene Beamte zogen die bewusstlose Frau aus ihrem Fahrzeug und begannen unmittelbar mit Reanimationsmaßnahmen. Durch die verständigten Rettungskräfte und Notarzt wurden die Maßnahmen fortgeführt. Die Frau wurde im Anschluss in ein Krankenhaus zur weiteren ärztlichen Versorgung gebracht. Die Unfallgegnerin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand keine Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Feststellung der Unfallursache und Unfallhergangs ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Unfallstelle war aus allen Richtungen etwa eine Stunde voll gesperrt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

