Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch vereitelt - Täter ergreifen die Flucht

Vinningen (Südwestpfalz) (ots)

Zwei unbekannte Einbrecher versuchten am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kreuz einzubrechen. Ein Bewohner des am Dorfrand gelegenen Einfamilienhauses bemerkte um kurz nach 20 Uhr verdächtige Geräusche. Bei seiner Nachschau konnte er auf der Terrasse zwei dunkel gekleidete Personen feststellen. Nachdem er die beiden Gestalten ansprach ergriffen diese die Flucht über ein angrenzendes Feld in Richtung Schelermühle. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Täter in der Umgebung nicht mehr feststellen. An einem Fenster des Anwesens konnten Aufbruchspuren vorgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

