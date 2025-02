Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Führerloses Auto prallt gegen Vorgartenmauer

Zweibrücken (ots)

Am frühen Freitagabend kam es zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein in der Wörschweiler Straße geparktes Auto rollte aus ungeklärter Ursache los. In der Wolfslochstraße prallte das führerlose Fahrzeug dann gegen eine Vorgartenmauer und kam dort zum Stehen. Es entstand Sachschaden, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die genauen Umstände des Unfalls werden aktuell geprüft. Die Polizei Zweibrücken bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Ursache geben können, sich unter Tel. 0631 - 39615399 zu melden.

