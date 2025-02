Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Höheischweiler (ots)

Vermutlich in den Abendstunden des 14.02.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall an der Abfahrt Höheischweiler von der B10 aus Richtung Pirmasens kommend, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen grauen Ford Transit Custom handeln. Auffällig ist, dass die zahlreichen bei dem Unfall beschädigten Verkehrsschilder wieder notdürftig an die ursprünglichen Stellen gelegt wurden. Der Unfallverursacher muss sich also eine gewissen Zeit an der Unfallörtlichkeit aufgehalten haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter 0631-36915450 oder piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell