POL-PDPS: Drei tote Pferde auf Koppel entdeckt

Wilgartswiesen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben auf der Baustelle des Lkw-Parkplatzes an der B 10 bei Wilgartswiesen aus einem Kompressor die Batterie entwendet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 150 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter Tel. 0631-369 15299 mit der Polizeiinspektion Dahn in Verbindung zu setzen.|pidn Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion Dahn ...

