Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weiterfahrten unterbunden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf/Stadtroda: Für zwei Verkehrsteilnehmer war die Fahrt nach der polizeilichen Kontrolle am frühen Dienstagmorgen beendet. In Hermsdorf kontrollierten die Beamten einen 31-jährigen Radfahrer, der einen Atemalkohol von mehr als 1,7 Promille (gesetzliche Grenze 1,6 Promille) aufwies. Für ihn folgte eine Blutentnahme in einem Klinikum. Ein 24-Jähriger wurde in Stadtroda mit seinem Pkw überprüft. Dieser konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, sodass es für ihn ebenfalls zu Fuß weiterging.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell