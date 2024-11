LPI-J: Dieb war auf Schuhe aus

Jena (ots) - Am Montagvormittag kam es in Jena zu gleich drei Verkehrsunfällen, bei denen jeweils ein Fahrrad und ein Pkw beteiligt waren. In der August-Bebel-Straße und in der Ernst-Häckel-Straße wurden die Radler jeweils von einem Pkw-Fahrer übersehen, sodass es zur Kollision kam. Beide Radfahrer waren 35 Jahre alt und erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. In der St.-Jacob-Straße nahm ein 41-Jähriger ...

mehr