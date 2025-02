Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung aus Fahrzeug heraus

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 15.02.2025, gegen 14:40 Uhr lief der 17-jährige Geschädigte mit zwei Freunden die Brückengasse in Pirmasens von der Schäferstraße hoch in Richtung Fußgängerzone. Der 23-jährige Beschuldigte befährt mit seinem Fahrzeug die Brückengasse in entgegengesetzter Richtung, hält auf Höhe des Geschädigten an und schlägt ihm unvermittelt aus dem Auto heraus mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte wird hierbei leicht verletzt. Gründe für die Auseinandersetzung sind bisher nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

