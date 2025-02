Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (144) Verkehrsunfall mit Streifenwagen in Erlangen

Erlangen (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (11.02.2025) ereignete sich in Erlangen ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens. Eine Person zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Gegen 07:40 Uhr fuhr das Dienstfahrzeug der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt vom Herzogenauracher Damm kommend mit Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) in Richtung Paul-Gossen-Straße. Grund für die Einsatzfahrt war ein aktueller Feueralarm in der Universitätsstraße.

An der Kreuzung Paul-Gossen-Straße/Äußere Brucker Straße fuhr der Fahrer des Streifenfahrzeugs bei Rotlicht in die Kreuzung ein um geradeaus weiter in stadteinwärtige Richtung zu fahren. Die Fahrerin eines Pkw fuhr bei Grün in die Kreuzung ein. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Durch den Unfall zog sich die Fahrerin des zivilen Fahrzeugs leichte Verletzungen zu. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

Beamte der Verkehrspolizei Erlangen nahmen den Unfall vor Ort auf.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell